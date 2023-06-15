大陸央視新聞用戶端15日報導，闊別1221天，海峽號恢復兩岸海上貨運直航。

6月15日上午10時許，平潭澳前客運滾裝碼頭，運載11個貨櫃快件的高速客運滾輪船「海峽號」再次響起汽笛，從福建平潭啟程駛往台灣台中，標誌著闊別1221天後，平潭澳前客運滾裝碼頭對台貨運直航航線正式復航。

自2011年「海峽號」自2011年11月30日首航以來，作為大陸首艘對台高速客滾船，開啟了「平潭-台灣」兩岸人員和貨物往來的海上便捷通道。

其所屬的福建海峽高速客滾航運有限公司累計運送旅客近100萬人次，運載貨物超過3.7萬噸，新冠肺炎疫情爆發前，「海峽號」先後開通了平潭至台中、台北、高雄三條航線，輻射台灣北部、中部和南部。實現了台北天天有航班、台中隔天有航班。2020年2月11日，「海峽號」暫停營運。此次貨運復航後，計畫每周開通一至兩個航次，實現常態化營運。