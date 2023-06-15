台中青年高中足球校隊近年來表現優異，在致力推廣青少年足球的道路上，展現了令人激賞的成果。青年高中日前派出以高二生為主力的球隊，參加「2023全國室內5人制足球錦標賽」，結果一舉拿下高中男子組全國冠軍，師生們都好開心！

對此，教練賴明輝表示，這次比賽的挑戰不小，因為他們的對手多數是以高三生為主力的隊伍，「很高興看到球隊的努力終於得到回報，期許未來他們將繼續努力。」

賴明輝進一步表示，目前球隊的主力陣容都是高二生，他們參加今年的全國中等學校5人制足球聯賽，在南區預賽中遭遇了強勁的對手而無緣晉級。由於年輕的球員情緒起伏較大，相較於其他球隊，他們對於目標的渴望也不夠強烈。

然而，當他們輸掉比賽後，孩子們非常渴望能夠贏回來，「這次比賽對他們來說是一次寶貴的機會，每個孩子都抓住了這個機會，自律地努力訓練，團隊的向心力也因此而更加凝聚了」，賴明輝說。

球隊隊長賴柏竣表示，賽前他們一直在模擬戰術，討論如何補位或互相配合，「這次比賽中，我們就成功地將討論的戰術付諸實踐！」

但賴柏竣強調，最終能獲得冠軍其實並不容易，一開始在小組賽中狀況不佳，戰績不如預期，但是透過賽後的檢討與修正，逐漸建立信心，因此漸漸展現出更好的表現，「比賽中難免會遇到困難時刻，但我們都會相互幫助、互相鼓勵。」

擔任副隊長和守門員的何宗儒則表示，自國中開始踢足球，至今已近5年了，「剛開始在訓練中犯了很多失誤，甚至連半場都攻不過去」，但隨著訓練和經驗的累積，他的表現越來越好，他也會在比賽前集合喊話和隊友相互鼓勵，「這是我們高二隊員首次獲得冠軍，感到非常開心和榮幸。」

台中體育界表示，這次的全國冠軍不僅是台中青年高中足球隊的驕傲，也是他們辛勤努力和團隊合作的結晶。他們的成功，將激勵更多的年輕球員追求足球夢想，並為台中市足球的發展做出更多貢獻。