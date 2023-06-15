2023台塑盃女子國際職業網球錦標賽15日賽事受到陣雨打擾，也讓女將楊亞依比賽節奏有點受到影響，不過她克服種種考驗，在單打第2輪6比1、4比6、7比5力克同胞卓宜岑。

這場「寶島內戰」前半段卓宜岑似乎較為緊張，未能打出自己想要的球質與節奏，反之楊亞依在攻守俱佳的表現下，迅速帶走第1盤，此時一波間歇性的陣雨打亂了比賽，卓宜岑得到喘息的時間，比賽在經過約20分鐘的暫停後恢復進行。

第2盤一開始卓宜岑隨即破了楊亞依發球局，楊亞依的情緒也受到了影響，不停把球擊向球場外，在非迫性失誤遠比對手多的情況下棄守；比賽來到決勝第3盤，一開始楊亞依0比3落後，所幸近期在職業賽累積的經驗助她度過難關，最終經歷超過3小時的惡鬥帶走勝利、闖進8強。

從會外賽晉級的卓宜萱，繼14日逆轉擊敗名將謝淑薇的妹妹謝語倢，15日再戰年輕小將李羽芸。雙方第一盤平分秋色，球球都高達數10拍以上的來回，要從對方手上搶下一分需要比平常花費更多的精力，李羽芸首盤共發出了5記愛司球，但也送出6個雙發失誤，光第1盤就打了80分鐘。 李羽芸在盤末休息時申請了廁所暫停，試圖讓自己忘掉第1盤的失利，力圖再次盤找回球感，不過一發進球率下降到只有55%，反之，卓宜萱高達8成的一發進球率讓她再下一城，最終卓宜萱以7比6（6）、 6比3勝出，替台將在8強列車上又添一席。