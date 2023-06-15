日本財務省15日公布，日本5月出口年增0.6％至7.2926兆日圓，增幅不如4月的年增2.6％，但優於市場預期的年減0.8％，主因在於汽車出口成長66％。

日本5月進口年減9.9％至8.6641兆日圓，連二月下滑，使得5月貿易逆差縮減至約1.37兆日圓（約98億美元），低於去年同期的2.36兆日圓，但高於市場預期的1.33兆日圓。

疫後解封帶動日本旅館、餐廳等服務業欣欣向榮，但該國晶片製造設備等周期性產業則因需求疲軟面臨困境。