有沒有這麼扯！台中有名66歲的魏幸男子，於昨(14)在1處社區外送餐桌上發現有餐點，於是環顧四周之後，抓準時機，便一把將外送餐點拿走，並快速離開，而這段畫面也被PO上網，網友氣炸表示「真的是害到買的人，餓肚子」；對此警方表示，魏男已有2次被依竊盜罪嫌法辦，分別拿走了蛋黃酥以及民眾機車手把上的餐點，是專偷餐點飲食的累犯，將傳喚魏男到案說明。

一名男子在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳1段影片，從影片中可見，1名戴帽阿伯在台中1處社區樓下階梯四處觀察，嘴裡並叼著菸，待時機成熟後，這名阿伯竟然直接將外送桌上的餐點拿走，快速閃人；而原PO發出這段影片，也呼籲「此人已經被監視器拍到2次，在台中市北屯區文心路上的社區偷取住戶的外送餐點，請該地區的住戶及管理員多留意」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的是害到買的人，餓肚子」、「外送餐點還需要放在門外？」、「祝福他烙賽烙一個禮拜」、「報警」、「有沒有這麼扯啊」；對於網友提出報警處理，原PO也回應「第一次的住戶嫌麻煩不報了，第二次的因為我調離該社區了，所以狀況不清楚」。

警方表示，該名66歲魏姓男子已有2次被依竊盜罪嫌法辦，第一次是在去年一處社區拿走外送餐桌上的蛋黃酥，第二次是在今年將民眾掛在機車把手的餐盒偷走，也各遭判拘役、勞動服務，而昨晚已是第三次，將傳喚魏男到案說明，並後續探訪其家境生活，適時提供相關社會救助管道，協助改善。

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