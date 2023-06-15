國民黨前台北市議員羅智強表示，他和王淺秋決定不自量力發起「政黨輪替大聯盟」，原本於明天舉行記者會，但臨時取消，羅智強今（15）日晚間緊急在臉書說明，因為原本理念被帶歪了，只會引起更多揣測，但會繼續用更漸進、累積式的方法繼續倡議「政黨輪替大聯盟」！

羅智強分析，民進黨下台已經是台灣多數人民的主流共識，但由於在野力量的分散和混亂，即便近6成的台灣民眾支持政黨輪替，民進黨還是可能靠4成的少數選票當選，這才是2024總統大選最大難題。

他指出，「政黨輪替大聯盟」已經是擊敗民進黨唯一的一條路，退此一步，台灣民主即無死所。因此，有意角逐總統的人，不管是侯友宜還是柯文哲，給他們一點時間，用最大的努力去證明自己是最有能力帶領台灣實現第三次政黨輪替的人。

羅智強認為，侯友宜或柯文哲誰當選總統都是「次要問題」，只有政黨輪替救台灣，才是「首要問題」！

羅智強也直言，政黨輪替大聯盟，有其困難與複雜性，必須採取「更周延而漸進式」的溝通、論述和共識凝聚的方式。也必須花一點時間耐心、反覆的溝通溝通再溝通、說明說明再說明，甚至修正修正再修正。因此他決定用「堆積木的方式」、透過最擅長的社群平台為主，進行溝通。

羅智強強調，他和王淺秋，都只是「政黨輪替大聯盟」的倡議人，但力量太薄弱，期待更多有力量的人，可以站出來、扛起來，為台灣民主、兩岸和平，實現政黨輪替。

他呼籲，「唯一支持，政黨輪替」、「政黨輪替救台灣，大家加油！」