你遇過這種情況嗎？一名網友抱怨，近日從國外返台，在機場等待領行李時，發現有一群人跨越寫著「請於黃線後方等待」的指示線，緊緊貼著行李運輸帶等行李，後方的人因為被擋住視線，只好也跟著一起越線，讓這名網友痛批，「台灣人哪個字看不懂啊？」貼文一出，意外引發共鳴，有過來人怒罵：「真的超沒水準」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前他結束出國旅遊的行程，回台在機場等行李時，發現行李明明還沒有送出來，一票人就迫不及待地貼在行李運輸帶旁邊，其他看不到行李的旅客也只好一起越過黃線，而線上其實有用中英文寫著：「請於黃線後方等待（Waiting line）」，讓他不禁痛批，「台灣人哪個字看不懂啊？」

貼文一出，有不少網友聲援原PO，紛紛留言，「我上次從紐約回來，大家都堵在前面，我就大吼大家看不懂中文嗎？請在黃線後面等，真的超沒水準的台灣人」、「我在等行李的時候也一團家族擠在線前面」、「這樣妳知道捷運為什麼要有柵欄了吧，就是怕有人站在鐵軌上等車」、「身為服務業的我，真心覺得現在很多人看不懂中文」。

不過也有人無法理解地說，「老實講我不懂這條線的用意是什麼？」他透露自己去過至少10個機場，只在台灣看過這條等待線，納悶：「這條線真的有提高效率的作用嗎？還是其實有其他顧慮？」

對此，有其他網友指出，曾在日本和韓國的機場看過等待線，除了安全考量外，也是更方便旅客尋找行李，「大家都站在線後面才能看得清楚，站在輸送帶前視野較小，只能看到眼前的行李，站在後面的人甚至什麼都看不到」。