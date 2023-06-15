何世昌表示，央行祭出第5波不動產選擇性信用管制範圍，擴及第2戶房貸，預料首當其衝的，正是換屋族群，未來購屋需多準備約1成自備款；若換屋族自備款不足、需取得較高成數銀貸，只能先賣後買，無法像過去採取先買後賣的模式。而央行打房打到換屋族，也說明過去政府「打炒房不打自住」的宣言流於空談，現在的打房措施已不分對象，購屋族只能自求多福。

何世昌表示，其實今天央行最新的打房令，頗令人好奇和不解的是，過去央行調控房市政策，向來是不打擊自住客、只鎖定投機炒作，但是這次第5波不動產選擇性信用管制，竟然連換屋族都列入打擊面，違反過去的調控政策，與以往相較是蠻奇怪的。

何世昌表示，不過，央行此舉，也意味著，央行對於未來房市的看法，恐怕應是房價在一波軟著陸之後，目前需求還是穩健，房市底部可能成形之際，在通膨、營建成本等支撐下，未來恐怕不久之後房價可能回彈。

何世昌觀察，此次央行宣布祭出第5波不動產信用管制，並自16日起實施，並沒有緩衝時間，接下來，打擊面將擴大到換屋族，尤其是位於央行管制區域的8大城市，已經簽約、購置，但尚未完工交屋的預售屋，若為第2戶購屋，則勢必面臨貸款最高成數上限為7成的限制，日後交屋時將面臨自備款馬上要多1成的籌資壓力，屆時不只是建商受到影響，第2戶以上換屋族也首當其衝；尤其部分換屋型產品，總價相對偏高，一下子要拿出總價1成的自備款，也是一大挑戰。

何世昌指出，一旦有些人無法在交屋之前拿出1成自備款，則恐怕交屋前將有一波換約潮；而換約求出場之際，屆時價格是否有撐，則將是未來觀察重點。

此次央行祭出第5波不動產信用管制，打擊面究竟有多大？何世昌分析，依去年全台預售屋交易件數約8萬件，以及前幾年12~14萬件來概估，目前已簽約、未交屋的預售屋應該20~30萬戶跑不掉，若以第2戶以上換屋客佔3~4成估計，可能有6、7萬戶，甚至近10萬戶都會面臨這次打擊面。