韓國樂扣樂扣在高佳林實業引進下，繼百貨、outlet之後，15日進駐台中LaLaport；以全新店型及全台最大店為號召，更與全球同步引進13款限定獨賣商品，預計將帶動全台業績20％成長。

高佳林實業董事長陳銘芳指出，樂扣樂扣目前在台門市計有10家，除了保鮮盒品項穩坐市占第一，水壺、保溫瓶、鍋具及廚房用品等銷售表現逐年往上；繼台中LaLaport展現新店型，今年內還有3門市重新改裝，並於南台灣街邊展店。

陳銘芳表示，觀察國人對於商品的功能品質及性價比，與其他國家相較，要求特別高，為此台中店除了強化沉浸式店型主軸，將搭配空間靈活運用，每月順應時令節慶或商品主題，在店中舉辦互動型體驗活動，提供客服服務、選品諮詢、主廚料理展演以及生活講座等，且呼應台中店特性，舉辦親子競賽等，且除了保溫瓶、鍋具、廚房用品，更延伸至廚房小家電領域，透過純白色系簡約造型煮蛋器、烤麵包機等小家電，亦進一步推高客單。