買房要看地段，究竟哪裡值得買？《網路鄉民調查局》主持人布丁隨機街訪民眾，請大直、信義、新板特區的附近住戶分享地段的優缺點。房市趨勢專家何世昌指出，因政府在三重、蘆洲、五股挹注大量資源，發展潛力備受看好，近期磁吸大量外來客在二重疏洪道與先嗇宮附近購屋，其中「都廳大院」滿足多數居住條件，該區房價補漲勢在必得，呼籲把握房價甜蜜期，晉升為高瞻遠矚的有房族。

《網路鄉民調查局》理解大直、信義、新板特區熱門房產地段的優缺點，最後再由房市趨勢專家何世昌收束重點，發現「都廳大院」滿足多數居住條件。(圖:中時新聞網)

《網路鄉民調查局》以「交通便利」、「人文素質」、「公園綠景」、「百貨娛樂」、「科技園區」、「水岸景觀」、「教育學區」、「行政資源」等8種項目調查住戶對居住環境的看法，可以發現不同地段的居民所重視的條件大相逕庭。

《網路鄉民調查局》」以8種項目來調查住戶對居住環境的看法，可以發現不同地段的居民所重視的條件大相逕庭。(圖:中時新聞網)

「晚上安靜，蠻清幽的，治安放心且街道規劃新穎，能放心從水門出去騎腳踏車，內科也支撐了這一帶的經濟面。」大直區的住戶重視「人文素質」、「交通便利」、「公園綠景」和「科技園區」；缺點則是飲食機能較不方便，且北安路附近的施工持續進行，景觀維護有待加強。

信義區的優勢則擁有「教育資源」、「交通便利」、「行政資源」和「百貨娛樂」。住戶表示，雖然生活機能良好，但老舊房子太多且密集，市容有些壓迫感，最近在觀望新北房價，也想換更大的房子。

新板特區的受訪者是一位家庭主婦，她表示，「房價太高了，年輕人買不起，都要仰賴父母幫忙。」，但認為「科技園區」是就業保障，並肯定該處的「公園綠景」、「教育學區」、「人文素質」和「交通便利」等優勢。

住戶表示房價太高，年輕人買不起，都要仰賴父母幫忙。(圖:中時新聞網)

雙北居民對居住需求可說是百百種，何世昌表示，水岸宅在整個大台北區域相當稀有，也因都市開發飽和度影響棟距限制，但三重的二重疏洪道這一帶卻是相當開闊的稀有區域。

他指出，新市長上任之後，將資源挹注在三重、蘆洲、五股這一帶，大量建設推陳出新，包含新北科技園區的發展計劃，於是出現人口紅利持續增長的現象，而新北第二行政中心更是本地房價的支撐點，促使房價穩定且有上升的趨勢。

近期有大量的外來客在二重疏洪道和捷運先嗇宮站附近購屋，而該地指標個案「都廳大院」以便利交通、市政建設、水岸景觀、科技園區、綠地環境五大優勢引人入勝，用6字頭房價即可享有高規格好宅，相較其他3大區域親民的價格更好入手，且水岸景觀宅的保值抗跌力強，「都廳大院」又擁有捷運出站就到家的超強地利優勢，加上未來第二行政中心、媒體總部完工後帶來的大量居住需求，未來房價增值可期。因此，買房要觀察地段的發展潛力，並把握房價甜蜜期，晉升有房族不再遙不可及。