台灣房價易漲難跌，不少人會選擇暫時租屋，等存夠錢再買房，一名網友發文指出，身邊有同事在台北市租房子，每月房租要1萬元，一年就要12萬元，以北市新鮮人月薪大概3萬元估算，一年幾乎三分之一的時間都像是在做白工，該篇PO文引發討論。

有網友在Dcard以「台北租房是不是都在幫房東繳房貸」為題發文指出，他的同事在台北松山區租房，離公司路程只要大約10分鐘，原PO很羨慕同事自由的感覺，加上可以省下通勤時間。

原PO表示，但台北市租金讓他有些猶豫，他的同事一個月租金要1萬元，一年要12萬元，如果以台北新鮮人月薪大概3萬元計算，等於一年有4個月，幾乎三分之一的時間都在做白工，「難怪大家說在台北租房，都是在幫房東繳房貸」。

其他網友紛紛表示，「不管在哪租房，大概率都是在幫別人繳房貸」、「不只台北吧，全世界不都這樣，所以才說有能力就早點自己買房」、「薪水沒有5、6萬不建議北漂，不然扣掉房租，可能領得比在超商打工的台北學生還少」、「你都推出結論了，還不好好待在家」。