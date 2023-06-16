晉階北市買房不是夢 6字頭親民價 捷運、精裝修、家電一次到位

台北市寸土寸金，根據591新建案統計，北市新案平均單價已飆破百萬元、來到每坪105.9萬元，其中北投區因北投士林科技園區的帶動，平均房價在1年成長22%、來到均價95.3萬元，新建案已叩關每坪百萬大關，被喻為台北市房價「搖滾區」。在缺工缺料、通膨升息等大環境影響之下，一般民眾想擠進台北市黃金門牌可說是越來越難。

近期房市傳出佳音，位於台北市北投區的新成屋「捷運桃花園」，主打6字頭親民價，等於北士科房價1/2就能入手。基地鄰近捷運復興崗站，緊鄰薇閣、奎山明星私校與榮總醫療資源。用比新北市還便宜的價格，買北市黃金門牌文教特區，現在推出自備99萬元起交屋優惠付款，還附全室精裝修、名牌家電，讓年輕人能用最輕鬆的門檻，入主北市紅線捷運宅。

北投復興崗站生活圈機能完整，位屬房價凹陷區，掀起極高的討論度。（圖/甲山林集團 提供）

【捷運復興崗站生活機能齊全 近北士科房價補漲潛力區】

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，北投復興崗站生活圈，是過往購屋容易被忽略的地方，不過，區內大眾交通有捷運復興崗站，生活機能有家樂福、全聯等，附近更有薇閣、奎山明星私校，與散步可到的桃源國小，還有桃源原生植物公園、北投社三層崎公園、新興公園等綠地，具備優質文教綠意環境。現在6字頭的價格，比新北市的板橋、新莊還划算，因此吸引不少購屋族的目光，提前進場卡位。

「捷運桃花園」以日系風格營造居家空間，用輕鬆價格也能享受品味生活。（圖/甲山林集團 提供）

【捷運桃花園近3千坪樹海莊園 每天回家就像度假】

目前復興崗最指標推案即為近3000坪樹海莊園的「捷運桃花園」，距離捷運復興崗站約750公尺、步行約9分鐘，周邊多座公園、萬頃樹海圍繞，隨時呼吸健康鮮氧。社區植栽更種植楓香、櫻花樹、百年樟樹，營造完整生態系。建築外觀則參照日系飯店，以格柵、石材點綴，呈現高質感的居家氛圍。

復興崗站生活圈目前屋齡10~20年中古屋每坪均價約5字頭。相較之下，「捷運桃花園」6字頭更具吸引力。「捷運桃花園」訴求北士科1/2價、小天母綠海環境，為台北市最高CP值森態莊園。現更推出買房享全室精裝修、名牌家電，一卡皮箱即可入住，對於熟悉喜愛北市環境的客戶，都能輕鬆住到最好，也是最適合子女長大、銀髮族退休的樂齡環境。

捷運桃花園

接待中心：台北市北投區稻香路161巷16弄2號 (捷運復興崗站)

貴賓專線：02-2896-9911