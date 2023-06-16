淡水擁有親民甜甜房價，是許多購屋族趨之若鶩的首購天堂，然而不少民眾因交通壅塞而望之卻步，現在淡水交通有解，包括福國路延伸工程、淡北道路工程、關渡新橋以及即將完工的淡江大橋，都能有效紓解淡水交通問題，淡水一旦打通交通任督二脈、快速串接台北市中心，房價必定迎來新一波驚人的漲幅，屆時擁有無敵山水景觀的淡水將不再委屈為雙北市購屋低價區，房市專家也建議購屋族應趁淡水交通建設完工前，搶先以現階段的親民房價卡位潛力熱區，坐享未來增值效益。

綜觀淡水就業機會、交通利多、居住品質，最具發展潛力的生活圈以竹圍脫穎而出，車行15分鐘可達台北市科技廊道最後一塊拼圖的北投士林科技園區，搭乘捷運1站進台北市區，還能享有水岸生活景緻，一致被推薦為北士科重劃區科技新貴購屋置產首選標的，如指標案「森原樹」步行10分鐘達捷運竹圍站，導入黃金美人湯溫泉，為住戶打造湯屋、露天風呂等休閒設施，讓住戶不必出門就能享受如同國外渡假飯店般的All In One渡假生活，無論是食衣住行育樂各方面皆備，能滿足科技新貴與小家庭各式生活需求。

竹圍是淡水最具發展潛力的生活圈，指標案「森原樹」步行10分鐘達捷運竹圍站，一致被推薦為北士科重劃區科技新貴購屋置產首選標的。（圖/甲山林 提供）

【淡江大橋2025年初可望完工！完成新北海岸最後一哩路】

近年淡水人口以驚人速度快速成長，細數淡水交通建設利多，中信房屋行銷企劃部副理江龍名表示，近年政府為了改善淡海新市鎮的交通問題，規劃淡海輕軌、淡北道路、淡江大橋等許多交通建設。目前淡海輕軌的綠山線、藍海線已經陸續通車，未來待淡江大橋與往來台北最重要的「淡北道路」完工通車後，對於淡水的連外交通便捷度將有大幅提升，預計會是淡水房價破繭而出的關鍵所在。

這些重大建設中，以橫跨淡水河口的淡江大橋施工進度最受矚目，未來不僅可接淡北道路及規畫中的八里輕軌，也可銜接台61線、台64線及台15線，建構北台灣路網最後一塊拼圖，將打通北海岸任督二脈，完成新北海岸最後一哩路。淡江大橋總經費逾230億元，不僅定位為新北地標，更是全台灣的地標，預計在2024年底、2025年初完工。

淡江大橋完工後將建構北台灣路網最後一塊拼圖，將打通北海岸任督二脈，完成新北海岸最後一哩路，預計在2024年底、2025年初完工。（圖/交通部公路總局 提供）

【北海岸「救命道路」淡北道路工程 預算追加逾20億元】

不僅淡江大橋將解決淡水交通痛點，淡水還有被稱為北海岸「救命道路」的淡水河北側道路工程，全長5.45公里，北起新北市淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市北投區大度路，考量疫情與缺工缺料等大環境因素影響，今年預算再追加逾20億元，共高達66億元，等於追加逾4成預算，並延長6個月工期至2008天，將吸引各大廠商投標。

除了淡北道路有新進展，淡水未來將再規劃一座關渡新橋分流，由於淡水往來車輛不一定皆前往台北市區，因此已興建淡江大橋紓解車流，增建的關渡新橋為台北關渡至新北五股，完工後將從龍米路打通隧道銜接台64線快速道路、國道1號等達到分流效應，擴大淡北道路服務範圍，避免車潮全部湧入台北市。

淡北道路施工路段自新北市淡水區中正東路與淡金路交叉口起，全長5.45公里，今年預算再追加逾20億元，共高達66億元。（圖/新北市政府工務局 提供）

【淡水發展強勢、人口成長15% 景觀豪宅房價衝破6字頭】

觀察淡水各大交通建設豐富，將有效解決通勤北海岸長久以來的痛點，最直接受惠的就是竹圍生活圈，位居以建設利多發展核心，且一站就進台北市，購屋指名度最高。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，淡水竹圍與紅樹林一帶背山面海，有如香港半山豪宅的景觀環境，近年房價甚至一度有個案成交衝破6字頭，引起市場高度注目。

陳傑鳴指出，竹圍、紅樹林鄰近台北市，以竹圍站來說，是淡水區最靠近台北市的捷運站，附近腹地大，生活機能完整，更有馬偕醫院等醫療資源，房價在淡水各商圈中明顯高人一等。而淡水過去因為交通壅塞讓不少購屋族望之卻步，不過近年全台房價大漲，淡水因為房價低基期優勢吸引眾多人口移入，從2019年1月至今年5月，淡水的戶數就增加了1萬1329戶，增加高達15%，遠高於新北6%的成長率，是新北近年人口成長最快速的指標區之一，未來如果交通問題獲得解決，淡水發展必定會更強勢，確實值得購屋者關注。

「森原樹2」緊鄰捷運竹圍站 4字頭超高CP值吸渡假退休客群目光

目前竹圍生活圈優質建案標的即為指標案「森原樹2」，步行10分鐘達捷運竹圍站，可直接串連台北市各大精華區，全區近萬坪大基地開發造鎮計畫可遠眺山景、河景，原生森林保護區環繞，坐擁低建蔽率、樹海環繞綠意環境，外觀特別找來知名建築大師李天鐸將大樹造屋理念融入建築語彙，相較紅樹林豪宅衝破6字頭行情，「森原樹」每坪單價僅約4字頭就能眺望觀音山、淡水河、大屯山系，享淡水最美景色，格局規劃26~45坪2~4房，因此無論是小家庭首購、換屋；或是置產、選做渡假宅都能滿足，超高CP值吸引在地客層與周邊科技園區科技新貴目光。

此外優質的生態環境及豐富的休閒設施更是引起一波退休客群搶購，提前為未來的退休生活做準備，用低基期的房價可以買到露天泳池、溫泉湯屋、露天風呂等豐富設施的社區，交屋後無論是當作渡假宅使用，或是拿來出租賺租金，相較於新北外環第一圈其他區域，「森原樹2」的超值4字頭都是首選。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，淡水過去一直被認為所屬外圍區，但其實乃為台北市第一環行政區，尤其與北投區鄰近的竹圍地帶，既具備比價效益，新案房價僅4字頭，有馬偕醫療圈、竹圍商圈增添機能，享高投報率的租屋市場，相較北投地帶老舊住宅，對購屋族來說不如往一站之隔的竹圍區更能覓得宜居性、投資性、價格親民性更高的物件。由於近來房市利空將出盡、房價無下修態勢，建議購屋族可把握機會進場，挑選價格親民高CP值產品，能買在符合區域行情的價位。

指標案「森原樹」外觀特別找來知名建築大師李天鐸將大樹造屋理念融入建築語彙，每坪單價僅約4字頭就能眺望觀音山、淡水河、大屯山系，享淡水最美景色。（圖/甲山林 提供）

森原樹小檔案

接待中心：新北市淡水區竹林路民富街口

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