中國大陸在8日派出37架次各型軍機侵入台灣防空識別區，並從巴士海峽到東部海域，而日本也在7日和8日公布，一共有17架次共機從宮古海峽進入太平洋，共軍「鉗形戰術」南北包夾台灣引發熱議。國際戰略專家賴岳謙15日在《頭條開講》節目指出，其實共機主要是對美國、日本等3個航母戰鬥群，舉行空對海聯合軍演。因為美、加、澳、日來做太平洋軍演，共軍也利用對方來練自己的機和艦，這樣賺不少錢，因為很省錢。

「這是一系列的事件，這是美國所辦的太平洋軍演。」賴岳謙表示，他不是每2年一度的環太平洋軍演，是美國跟周邊國家及域外國家舉行聯合軍演，從6月3日、5日一直這樣下來，8日、9日時法國的軍艦就加入了，就是美、法、加、日這四個國家，前段有澳大利亞，所以他是兩批次的。

賴岳謙提到，而大陸也就藉美國所主導的幾次軍演，做了兩個比較大的動作，第一個動作就是派出了導彈驅逐艦跟導彈護衛艦，還有就是補給艦，所以等於中國大陸打算在那個地區停留很長的時間，也就是伴隨著美國的太平洋軍演，中國大陸認為：這是在我們的水域裡面，既然你說有航行的自由，那我也有航行的自由，所以你在這個地方軍演的時候，中國大陸的船艦也在這邊實施自己的軍演。

「那也就是說，拿你們這些聯軍的艦，來練我的艦，因為這很省錢嘛！」賴岳謙指出，以往就是你代表紅軍，我代表藍軍，我們彼此之間來做對抗，我都是在花錢，紅軍也是我的錢，藍軍也是我的錢。現在就是你美國派了這麼多的軍艦來，美、加、澳、日來，就是你們付錢，但是我派我的軍艦來跟你們玩，也就操我的兵。中國大陸在這部分賺了不少錢，因為省錢，而且直接拿你的軍艦來開刀，所以才會被拍到這麼多畫面。

賴岳謙強調，第二波就是在台灣東部、西部這個地方，包括巴士海峽，所以中國大陸就派出37架次，從宮古海峽到巴士海峽做鉗形的包圍，然後再派無偵-9電戰機，去美國航母軍演的地方做情報蒐集。因為當時美國派了3個航母戰鬥群，日本派了1個航母戰鬥群、還有出雲號，中國大陸就派了整個機群過去。

賴岳謙直言，因為台灣以自己為中心，就以為大陸對我們形成鉗形包圍圈，其實不是，主要是對美國、日本等3個航母戰鬥群，舉行空對海的一種聯合軍演。