2024總統大選愈來愈近，國民黨總統參選人侯友宜的民調近日下滑。前民進黨立委沈富雄表示，他給侯友宜三帖救命藥方。

針對侯友宜民調近日下滑，沈富雄15日在《暐瀚觀點》節目中表示，他開了三個處方，侯友宜要做的只有一帖，其他二帖他不用操心，讓別人去處理。

沈富雄指出，第一個處方︰國民黨舉黨，以及他的朋友、支持者，國民黨立委參選人、現任議員，都要全心全力攻擊已經執政8年的民進黨，找到民進黨的罩門，把它創造成一個無可救藥的破口，連續打7個月，打到民進黨趴在地上。而民進黨最大的罩門等於是神主牌，但如今已不是神主牌，而是民進黨的罩門，那就是兩岸和能源。沈富雄強調，國民黨要講出非常有條理的一套，讓民進黨沒有辦法防禦。

沈富雄指出，第二個處方︰張亞中要朱立倫把兵權交給侯友宜，張亞中已經很識大體，所以外省掛裡頭已經想通的人，要多多出來喊話，請那些還沒有想通的人想想，難道這是你的核心價值嗎？難道你真的要這樣的結局？

主持人黃暐瀚說，也就是外省掛的意見領袖應該出來呼籲團結，他們去動手更有效。沈富雄說，「對，只有他們呼籲才有效」。

沈富雄點出第三個處方︰侯友宜要趕快提出好的議題，不要多，也就是推出敵人無法擋的議題，事先要密集開會，把有意見的人通通找來，檢討這個政策會不會有併發症、會不會有人反彈，丟出來以後，所有對手通通會趴在地上，就一路殺進去，殺到明年1月13日。