賭王何鴻燊三房長女何超蓮4月與大陸演員男友竇驍，在峇里島舉行世紀婚禮，獲得許多祝福，不過有港媒指出，身為工作狂的她已返港打理事業，消息曝光後，有網友挖出她過去登上大陸綜藝節目受訪時，親曝除了自己的牛肉麵店，還得負責家族事業，足以見得豪門生活並不容易。

何超蓮表示身為何家人，不能只專注自家生意，也得聽從項目負責人安排，接管分配給她的公司，且並無權利拒絕，像她便被分配到斥資18.5億澳門幣(大約70.4億新台幣)興建的澳門漁人碼頭，據悉，碼頭是何鴻燊跟周錦輝經過5年打造而來的主題公園，仿歐美漁人碼頭的設計，至今吸引許多觀光客拍照打卡。

其實何超蓮小學說過一周只拿10塊零用錢，升上中學也不多，便以為家境與其他人並無不同，後來得知爸爸是賭王的時候，心情非常激動，驚呼：「我爸爸這麼有名嗎？我怎麼不知道」，而後來何鴻燊過世後，更設立家族基金，每位子女每個月可領取6位數零用錢，一生不愁吃穿。

何超蓮為已故賭王何鴻燊3房陳婉珍長女，從小奮發向上，2012年在英國倫敦大學經濟學系，以一級榮譽畢業，之後她跟隨爸爸腳步經商，專注在餐飲業，買下台灣的「玖伍牛肉麵」海外代理權，不過後來遇到疫情，只剩一間位於灣仔的店面。