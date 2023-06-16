美國哈佛醫學院最近發表一項有關睡眠與死亡風險的最新研究成果，比起睡眠不足的人，睡眠充足者早逝的風險低了40%！

哈佛醫學院（Harvard Medical School）這項研究報告，日前已於美國印第安那州舉行的專業睡眠研究聯合會（Associated Professional Sleep Societies）會議之中發表。

睡眠充足的定義是睡滿7到9小時。研究主持人鍾俊（Joon Chung，譯音）說，希望這項研究結果能激起大眾討論睡眠充足的好處，進而盡可能增加睡眠充足的連續天數，從週間日到週末都能睡飽。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，大約3分之1的美國人睡眠狀況並不好，每天睡不到7個小時。此前已有多項研究顯示，睡眠不足與許多慢性疾病有關，例如心臟病、腎臟病、高血壓、糖尿病、中風、肥胖、憂鬱症等等。睡眠不足也會剝奪「快速動眼期」（REM）睡眠階段，REM階段不夠，可能會導致健忘、早上起床難度更高。

研究團隊使用的資料取自美國國家衛生研究院出資贊助的「多種族動脈粥狀硬化研究」（MESA），針對1750名參與者進行為期7年的研究。受試者均配備腕動計（wrist actigraphy），這種外觀類似手表的裝置可偵測人體動作與光線，藉此歸納受試者的睡眠型態。

其中1015人的睡眠屬於「常態－最佳」型態，744人則屬於「不規律－不充足」。這1750人之中，有176人在追蹤期間去世。

睡眠不足會導致身體健康出現多種問題。（示意圖／Shuttestock）

美國睡眠醫學學會（American Academy of Sleep Medicine）建議大眾，每天就寢與起床時間盡可能固定，即使週末假日也要維持規律。

美國CDC的「行為風險因素監控系統」（Behavioral Risk Factor Surveillance System）2020年全美40萬人調查數據顯示，夏威夷、西維吉尼亞、肯塔基這3州的民眾睡眠不足問題最嚴重，科羅拉多、明尼蘇達、南達科塔3州的民眾睡眠最為充足。

全美統計資料顯示，18至64歲的成年人之中，34%每天睡眠不到7小時；65歲以上銀髮族睡眠不足比例雖然降到26%，仍然超過4分之1。若看性別，整體而言，美國男性睡眠不足比例高於女性，佔比各為33.3%、32.1%。

CDC指出，美國成年人8.4%仰賴藥物入睡，比10年前增加1倍有餘。