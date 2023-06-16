美國國務卿布林肯將訪中國大陸，適逢近日美、日、加、法在東海聯合軍演，共機也趁時演練鉗形攻勢，引發局勢熱議。前立委蔡正元15日在《全球大視野》節目強調，現在大陸有上個月曾繞日本一圈的「大驅」055型導彈驅逐艦坐鎮，美國想要跟以前一樣，跑來中國門口當霸王，要先惦惦斤兩。現在中國有那個實力，不容許美國自由偵查，布林肯訪陸想談衝突管控，劃分勢力範圍，但如今的中國不會讓了。

「美國你要不要承認中國崛起？要不要承認中國對鄰近地區也應該有決策權？」蔡正元表示，東海，你不是進去那邊演習嗎？他在東海演習根本就是肉包子！為什麼？東海海域平均深度1000公尺而已，很淺，而且最深的是靠近琉球群島這邊才比較深。台灣就很淺，差不多50公尺。

蔡正元提到，台灣東部比較深，但這邊講的東海，不是在台灣的東部，它就在琉球群島以西，長江口以東這塊海域。他現在不是在東海演習嗎？你到我家門口來演習，我根本不用費力氣，閉著眼睛，從家裡面丟個磚頭就可以砸到人了！

「真的是這樣子啊，你去耀武揚威嘛！」蔡正元指出，雷根號來也好，雷根號會配合他們很多的驅逐艦，那我就弄一個「大驅」在那邊等著你！美國人就希望跟中國說，我可不可以跟以前一樣，就繼續在你的門口當霸王？中國說：對不起，稍微節制一下！我仍然尊重你是一個歷史上有成就的黑道大哥，可是咱們現在也不是小弟！你不能用實力地位跟我講話，你來的時候可不可以先報到一下？先讓我惦惦斤兩？

蔡正元強調，要不然我動不動就派個飛機，到你那邊去囂張一下？主持人林嘉源說，你不能每次都自由航行！「你那哪叫自由航行？你那個叫自由偵查！」蔡正元說，我每天經過你家門口，還拿個望遠鏡往你家看一看？那你不從你家丟個石頭過來才怪！所以美國人的辯解，是狡辯、是詭辯，誰說我家可以讓你自由偵查的？以前中國沒有那個實力，還真的拿你沒有辦法，現在中國有那個實力了。

「那要不要再試看看，7500噸的蘇州艦，撞一下你9500噸的鍾雲號看看嘛？」蔡正元直言，蘇州艦撞了以後，拖回去修理很近就可以拉到，你鍾雲艦要拉到哪裡修理？先弄清楚一點。所以美國擔心的是這個，要管控衝突。布林肯講得很清楚，約束雙方的行為到什麼程度，劃分什麼勢力範圍到哪個程度，他就是要去幹這個事。「那中國，不會讓！」