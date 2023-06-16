女星吳婉君因在《炮仔聲》、《一家團圓》等高收視八點檔，提升不少知名度，日前新戲《開創者》舉行開鏡儀式，她也即將投入緊湊的拍攝行程，未料15日發生一件糗事，她表示睡醒後，發現一個耳塞不見，恰好覺得胃痛，以為把它吞下肚，並自嘲：「比荒唐更荒唐。」

吳婉君表示昨(15)日晚上睡覺時，夢到在吃鳳梨味軟糖，且感覺QQ的，但與此同時，她突然意識到處於睡眠狀態，絕無可能吃糖果，立刻把嘴裡的東西吐出來，一看竟是黃色的耳塞，還被咬到扁扁的，更令人納悶的是，有一個耳塞不見了，且她當時胃痛，不免猜測：「它可能在床上的某個角落或我的胃裡？」

好險後來吳婉君順利找到耳塞，鬆了一口氣：「沒有被我吞下肚，太好了」，並表示：「所以我是單純胃痛罷了！」，她也解釋不小心吃到耳塞的原因，坦言通常睡到快起床的時候，會把耳塞握在手中，以便鬧鐘一響，能賴一下床，見此，星友韓宜邦說：「哈哈哈哈」，吳婉君回覆胃痛到現在，打趣說：「不知道是不是心理作用」，其他網友則說：「是多想吃這個糖啦，吼」、「還好是耳塞不是可怕的會飛的」、「我也發生過，不過口感不對，就醒過來了」、「我突然笑到失控」、「沒有事太好了，是說耳塞這咀嚼力道感覺挺大的。」

吳婉君4月中結束西班牙之旅，也發生迷糊事，她表示由於中途得在香港轉機，擔心失竊之下，早將所有錢分散收著，結果鼻子過敏、每天都會帶紙巾出門的她，不知為何把錢放在紙巾袋中，直到6月初換新包包，順手把過敏藥跟止痛藥塞進裡面，加上後來想拿藥，才發現裡面是錢，自嘲：「難怪我在香港最後一天那麼窮。」