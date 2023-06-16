美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）執行助理主任高德斯坦（Eric Goldstein）告訴CNN，網路安全和基礎設施安全局「正在支援幾個遭受入侵的聯邦機構」。

CNN未詳加說明受影響的軟體名稱和漏洞；網路安全和基礎設施安全局未立即回應路透社的置評請求。

美國聯邦調查局（FBI）和國家安全局（NSA）也沒有馬上回應要求評論的電子郵件。

一些熱門軟體產品存在漏洞，後續一再導致全球多種組織被駭客突破。

最近檔案傳輸軟體MOVEit的一個漏洞，就導致英國廣播公司（BBC）、連鎖藥妝店博姿（Boots）和英國航空（British Airways）的資料外洩。但現在還不清楚這跟美國政府最近遇駭有沒有關係。

網路勒索團體CL0P宣稱犯下MOVEit駭客事件，但該團體曾說不會利用取自政府機關的任何資料。（譯者：楊昭彥）1120616