34歲日本男星永山絢斗擁有帥氣外型跟精湛演技，代表作有《初戀那天所讀的故事》、《還有愛的日子》、《壘球少年》等等，此外，他的哥哥還是知名男星永山瑛太，沒想到昨(15)日深夜驚傳他持有大麻被逮，遭到警方逮捕，尚不知是否影響月底將上映的新片。

永山絢斗2007年以電視劇《爺爺老師》出道，並在2010年首度登上電影《壘球少年》，並獲得日本電影金像獎新人獎，之後專注在演員活動，鮮少登上綜藝節目，也沒有積極社群平台，不過30日有部改編自知名動漫的電影《東京復仇者2：血之萬聖節篇決戰》即將上映，飾演要角「場地圭介」的他，為此12日在宣傳活動露面，希望大家多多支持。

Sorry everyone...His name is "my husband" instead of Baji that's why he's getting confused...🤭



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This is the usual Kento-san stage greeting...#NagayamaKento#永山絢斗 pic.twitter.com/4SOtEFcjXY — Kento Nagayama Pictures (@NagayamaKento89) June 13, 2023

未料15日深夜日本警方到位於東京目黑區的公寓，搜索出大麻，聽取他的證詞後，依違反大麻取締法將他逮捕，外界不禁擔憂是否影響到他的新片，而目前對吸毒一事，所屬經紀公司尚未發表任何聲明，不過周圍的工作人員表示，看到新聞才知道出了大事，嚇了一大跳。

永山絢斗跟永山瑛太是演藝圈知名的高顏值兄弟檔，他從龍套演員做起，即使名氣不如哥哥，仍一步一腳印把每個角色演好，直到2010年憑藉《壘球少年》走紅，在演藝圈的地位越來越高，2019年甚至與深田恭子合作《初戀那一天所讀的故事》，是日本極具潛力的男演員之一。

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