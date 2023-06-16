小賴將在7月推出第二張專輯。（日向創意提供）

賴晏駒（小賴）將發行第二張全新專輯《I，》。新歌充滿邪魅地獄女王的舞曲〈Boy Toy〉，由張暐弘、嚴云農聯手量身打造，小賴也透露，這首歌他一收到暐弘的demo就愛不釋手，在歌曲的詮釋上更是得心應手，不到3個小時就錄製完成。

但在錄音過程中也有令人捧腹大笑的時刻，他透露在配唱時，因為歌曲後面有一個「啊」的喘氣聲，他與製作人暐弘就關起門來嘗試錄製各式各樣不同情緒的喘氣聲，沒想到此舉卻引來門外的文慧如「關心」，笑虧他們在裡面幹嘛。

〈Boy Toy〉MV舞蹈自然是看點十足，以主、僕關係特殊視角去展現女王姿態，因此舞蹈風格多了些控制、支配、魁儡舞的肢體動作，「女王舞」讓整體視覺呈現更具戲劇張力，也再度刷新小賴對自己舞曲自我要求的新高度，尤其小賴在MV裡有如地獄女王般高傲降臨，一登場就與十名裸著上半身的猛男舞者大跳冶豔又充滿邪魅的女王舞。