黃豪平日前帶新書《不只是喜劇演員：黃豪平的諧槓生存學》到POP Radio《POP最正點》，與主持人林書煒暢談。黃豪平表示，新書邀請黃子佼寫推薦序，讓他大感意外，黃豪平說，原以為黃子佼要照顧女兒可能沒空看，「但佼哥願意幫我推薦，也對我是種肯定，真的很開心 」。

《康熙來了》是觀眾認識黃豪平的綜藝起點，從吳青峰、葉教授、到蔡康永的搞笑模仿都讓觀眾印象深刻。「模仿葉教授開始了演藝之路」，黃豪平的模仿功力奠定於「全民大悶鍋-模王選秀」，僅輸給當時第一名的陳漢典，這也讓他與陳漢典日後有了奇妙緣分。

外界常拿他與當年比賽奪冠陳漢典比較是否會介意？黃豪平笑著回說 ： 「完全沒有 !」表示兩人雖然沒有太多交集，但陳漢典曾多次私下為他表演打氣，讓他覺得很溫暖，也希望日後有機會可以同台演出。

喜劇演員常要搏觀眾一笑拋開自我形象，說起最難忘的表演，某次黃豪平接到《康熙來了》代班主持人邀請，需要男扮女裝扮演英文名師徐薇，黃豪平怕反串表演會因此丟了父親的臉，竟意外得到父親的全力支持。黃豪平父親還開玩笑說： 「你扮起來可能比陳漢典扮還漂亮 」讓他當下大哭了半小時！黃豪平笑說，有了家人的支持，「表演更放得開，也更能夠做自己」。