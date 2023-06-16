高雄下酒菜料理競賽15日舉辦決賽，庹宗康以《嗨!營業中》督導身份出席 B.T.O.D子賢、梁舒涵擔任主持人，與庹宗康暢聊韓國美食 高雄下酒菜料理競賽圓滿結束，決賽過程將登《嗨!營業中》YT頻道。

庹宗康與大家分享前陣子在《嗨!營業中》前往韓國見習的經驗，笑說自己做的泡菜被評選為最爛，子賢見狀急忙緩頰說是因為腰痛才表現不好，沒想到庹 宗康尷尬的說：「是做完才腰痛的。」更幽默補充道：「你這樣講我太太會不高興。」

子賢與梁舒涵都是第一次與庹宗康合作，梁舒涵甚至是第一次見到本人，很開心能在主持大哥的旁邊學習：「我覺得康哥非常厲害，活動開始前我們在順流程，他完全知道我們需要怎樣的幫助，好像知道我想講什麼，他就會直接講出來。」子賢則笑說：「今天一開始老闆就跟我說要我弄康哥，我想說老闆你這是在弄我吧。」

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