中國知名智慧手機製造商小米公司最近被印度政府指控違反《外匯管理法》，將遭到重罰，去年被扣押的555.1億盧比（約合6.8億美元）可能被沒收。由於小米是一家非常成功的大陸手機公司，在印度的遭遇引起了廣泛的關注，財經界甚至稱這是印度對外商的「殺豬盤」，其手法狠毒幾無倖存者，小米恐怕躲不過逃離印度的命運。

小米當年與不少陸企大約都是在2014年進軍印度，至今已近10年，由於小米手機性價比高，逐漸成為當地知名品牌，2018年竄上印度市佔率第一，並保持了4年的。據印度2022年市調數據，中國品牌在印度市智慧手機市場佔有率超過6成，其中小米是最受歡迎的品牌。2020年中印關係因邊界衝突出現緊張狀態，印度跟在美國後頭，首先對知名的中國手機App如TikTok、微信下手，並陸續封禁超過200多款各種手機應用程式。2021年底，又針對20多個中資手機企業查稅，小米也在其中，連印度媒體都認為這是一場針對中國企業的政治清洗。

印度新德里附近的衛星城區，中國手機品牌巨大的廣告牌隨處可見。圖為在新德里市區手機城內的小米之家。（圖／新華社）

被印度政府盯上後，小米在印度市場上的市佔率從2020年高居第1的26%持續下跌，到2023年已被韓國三星與中國vivo超越，市佔率掉到第3名的16%。小米在印度10年皆以低價策略建立佳績，市佔率雖大，但利潤率卻低到只有1%，銷售主力是中低端的紅米手機。去年初小米被印度稅務局（DRI）以逃稅、做假賬為由，處罰與補繳65.3億盧比（約合7800萬美元）稅款，5月又被以違反《外匯管理法》扣押高達555億盧比的銀行存款，業界認為雷軍這幾年在印度賺的錢全都賠了進去還不夠，按過去的例子，這筆錢也肯定拿不回來。

台商緯創公司最早前往印度設廠為蘋果代工，不料因勞資糾紛引發暴動而決定退出印度。（圖／路透過

遭遇印度殺豬盤的外資跨國企業不只小米，台商緯創也是印度政府殺豬盤下的犧牲者。緯創曾經是蘋果進軍印度的先鋒，2016年前後蘋果打算將生產線轉移到印度，緯創積極響應，成為首家蘋果在印度的代工廠。2017年初緯創位於班加羅爾的製造中心投產，有8條生產線，生產iPhone 14和iPhone 12，高峰時員工超過萬人。緯創此後持續擴張，並計畫為蘋果代工手機之外還要將個人電腦、物聯網、醫療和雲服務業務轉移到印度，但因為印度勞工管理較難，關稅偏高，營運狀況不如理想，2020年底工廠又爆發的勞資衝突，廠房與大量設備被毀，又被媒體指為「血汗工廠」、違反勞動法，在賠了數千萬美元之後決定撤離印度，將生產線與廠房、員工整個打包賣給印度塔塔集團。據說此案讓富士康也頗為警惕，但是最後還是拗不過蘋果公司，與和碩到印度班加羅爾設代工廠，但他們的心裡想必也是七上八下的。

小米進入印度市場只花了4年時間便拿下市佔率第一名，甚至開始準備在印度造電動車。（圖／新華社）

在印度政府殺豬盤下挨宰的不只是兩岸的企業，印度的殺豬刀不看外企的國籍，其中比較知名的案例包括：2008年美國微軟被罰70億盧比（8500萬美元）；2009年IBM被罰535.7億盧比（6.5億美元）；2014年諾基亞被罰208億盧比（2.5億美元）。此外，還有谷歌連續2張罰單共227.4億盧比（2.8億美元）；超越小米的三星在2014年被罰2億美元，今年又被指控漏稅172.8億盧比（2.1億美元）。

在外商之中被整得最慘的應該是美國福特汽車，福特1995年在印度設廠經營10年，虧損達20億美元，最後破產撤離。另一家美國通用汽車也看情況不對，在2017年的時候斷然止損，關廠撤退。中國手機廠商除了小米，華為、OPPO、vivo也都被印度政府重罰過，據說唯一例外的是榮耀手機，該公司一看眾多廠商無一倖免，早早腳底抹油先跑了。現在印度政府打算要求企業開放印度資本入股，核心高管必須由印度籍人士擔任，供應鏈與出口商也限定印度企業，在西方企業「中國+1」策略下調高各種條件，更加地地恃寵而嬌。

小米與其他大陸手機製造商在印度經營了10年，印度至今尚未能培養出本土的手機零配件供應商，圖中是小米手機從中國深圳以貨運航班運送手機配件前往印度。（圖／

據熟悉印度產業的財經界人士分析，印度製造業搞了多年一直發展不起來，主要問題是印度的經營環境太差，除了平時各級地方官員盤剝之外，中央政府每隔一段時間就找名目重罰，真正能長期經營並持續投資的外商幾乎找不到。外商建立的工廠雖然被當地企業接收，但整個供應鏈尚未完善、熟練技術工人培育不足，印度政府與本土企業便急著收割，外來的製造業尚未生根，其自身產業鏈也無法形成。

有媒體統計，從2014年至2021年的7年間，印度共有2783家外企關閉公司或辦事處，約占到印度1.2萬家外企的1/6，因此也有外資企業給印度取了個響亮的外號，稱其為「跨國企業墳場」。印度政府想要要取代中國的製造業大國地位，恐怕還有很長的路要走。