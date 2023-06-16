英國威爾斯王妃凱特週四（15日）出席王室公務行程，聆聽育兒中心第一線工作人員意見，與正值育嬰階段的一群婦女聊起媽媽經，身旁一個小嬰兒突然打了一聲響嗝，眾人頓時大笑。凱特用柔和的口吻笑著對這個小嬰兒說「你好棒！」，全場再度笑出聲來，也化解了寶寶的母親瞬間冒出來的尷尬之情。

41歲的凱特王妃（Princess Kate）週四上午造訪英格蘭中部沃里克郡（Warwickshire）城鎮納尼頓（Nuneaton）的一處育兒中心，她與工作人員還有一群各自抱著嬰兒的婦人坐成一圈聊天。現場談起英國國民保健署（NHS）嬰幼兒發展計畫時，隔壁婦人懷中的寶寶拉斐爾突然連打了幾個飽嗝，惹得大家笑出聲來。

這個打嗝的小娃娃頓成全場焦點。原本正朝著右方說話的凱特，話說到一半停下來，朝著左邊看過去，對著剛剛打了嗝的小寶寶微笑，伸出左手輕輕碰了他的小腳丫，同時說了一聲「你好棒！」（Well done you!），大家又笑了一陣。

凱特王妃在育兒中心與眾家媽媽談話時，她左手邊的小寶寶突然打了嗝，全場大笑。

打嗝的小男嬰是目前6週大的拉斐爾，他的媽媽布蘿根見狀連忙查看兒子，同時也忍不住笑起來。身為3寶媽的凱特對布蘿根說，小孩子打了嗝就讓人放心許多，「常常得花好久的時間，就為了幫他們順利打嗝」。

24歲的布羅根會後表示：「那一瞬間我以為兒子身體不太舒服，心想『拜託你別吐在王妃身上』，幸好只是打嗝而已。」她還說：「等到兒子18歲生日的時候，我會把今天這事兒告訴他。」

凱特王妃右手邊的小嬰兒，一直抓著她的右手不放。（美聯社）

凱特王妃在與其他婦人談話時，就這麼認著9個月大的小女娃握著她的手。（路透）

這段談話全程還有另一個亮點。坐在凱特右邊的婦人抱著的女嬰全程抓著凱特的右手不放，凱特就這麼讓小手握著她的右手，即使轉頭與拉斐爾的母親說起打嗝一事時亦然。小娃娃的手偶爾抓了個空，凱特立即回握。

這個小娃娃名叫塔莉亞，目前9個月大。她的母親米莎說：「我相信一定有人會把這段過程拍下來給我看，她的幾個哥哥鐵定會為此吃醋。」

與這群抱著小寶寶的媽媽們結束談話之後，凱特也與其他醫療保健參訪人士座談。許多王室小粉絲排隊等著與凱特打招呼，其中一人還與凱特擊掌。

凱特造訪育兒中心，與許多小朋友互動。（美聯社）

NHS嬰幼兒發展計畫正在測試一項評估嬰幼兒福祉的新模式，納尼頓這處育兒中心是測試地點之一，利用多種指標了解小寶寶是否開心快樂。凱特透過王室基金會贊助了5萬英鎊（約新台幣196萬元）。

凱特當天身穿一襲白底綠斑紋長袖洋裝現身，神采奕奕。媒體比對發現，這件絲質洋裝是英國前首相卡麥隆妻子莎曼莎（Samantha Cameron）自創的品牌Cefinn，價格490英鎊（約台幣1萬9200元）。