華爾街股市主要指數今天多半收高，顯示股市認為聯邦準備理事會（Fed）的升息行動很快就會結束。
道瓊工業指數勁揚428.73點或1.26%，以34408.06點作收。
標準普爾500指數上漲53.25點或1.22%，收4425.84點。
科技股那斯達克指數上揚156.34點或1.15%，收13782.82點。
但費城半導體指數下跌31.69點或0.85%，收3708.06點。（譯者：楊昭彥）1120616
華爾街股市主要指數今天多半收高，顯示股市認為聯邦準備理事會（Fed）的升息行動很快就會結束。
道瓊工業指數勁揚428.73點或1.26%，以34408.06點作收。
標準普爾500指數上漲53.25點或1.22%，收4425.84點。
科技股那斯達克指數上揚156.34點或1.15%，收13782.82點。
但費城半導體指數下跌31.69點或0.85%，收3708.06點。（譯者：楊昭彥）1120616
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