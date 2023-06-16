中國浙江一名奶奶近日帶著自己孫子出門時，巧遇隔壁鄰居，對方卻突然說了一句「孩子不像他爸」。因為這句話讓她到警覺，立即叫兒子將孫子帶去做親子鑑定，沒想到竟不是親生，讓她傻眼表示「老婆沒了，錢沒了，房子也沒了」。

根據《星視頻》報導，中國浙江浦江一名男子阿健（化名）與阿鎖（化名）戀愛後決定結婚。不過婚前阿健卻因為一場車禍導致精神疾病，被確認為精神殘疾三級，監護人為其母親，而事後阿鎖仍與其結為連理，並於次年生下兒子小陽（化名）。

小陽出生沒多久後，阿鎖起訴離婚，雙方約定小陽由阿鎖撫養，阿健需每月支付撫養費直到小陽成年。而雙方在婚內共同購買的一套房產歸小陽所有，阿鎖則享有永久居住權，其中還有一輛轎車也歸阿鎖所有。

之後阿健母親帶孫出去時，親戚和鄰居卻表示「孩子不像他爸」，阿健母親因此被點醒，帶著兒子跟孫子去做親子鑑定，沒想到阿健果真不是孫子的生父。事情曝光後，阿健母親表示「老婆沒了，錢沒了，房子也沒了」，之後便向浦江縣法院要求重審

而後續浦江縣法院也採納重審建議，啟動再審程序，對於阿健與阿鎖夫妻關係存續期間購買的房產、車輛按照共同財產的總金額進行了合理分配。最終法院判決由阿鎖向阿健支付財產分割款68萬元人民幣（約新台幣290萬元）。

更多 CTWANT 報導