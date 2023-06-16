中央氣象局發布大雨特報，滯留鋒面北移及西南風增強，易有短延時強降雨，澎湖縣已有局部豪雨發生；今(16)日彰化、雲林、宜蘭、花蓮、南部及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。大雨範圍：彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣。

出門請留意！滯留鋒面北移西南風增強 八縣市嚴防雷擊強降雨。(圖/氣象局)

出門請留意！滯留鋒面北移西南風增強 八縣市嚴防雷擊強降雨。(圖/氣象局)

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(16、17日)兩天滯留鋒北返經台灣上空至北部海面，搭配西南季風，將帶來明顯降雨，各地慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及局部豪雨發生。

今(16)日滯留鋒面北移及西南風增強，天氣不穩定，中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，各地易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，中南部地區及午後北部地區並有局部豪雨發生的機率。

氣溫方面，各地預測高溫約27到30度，低溫為24到26度。

根據環保署空氣品質預報資訊：今滯留鋒面北移及西南風增強，全臺降雨機率增加及擴散條件佳，且西南風擴散條件佳，空氣品質多為良好至普通等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級；詳查「環保署空氣品質監測網( https://airtw.epa.gov.tw )」。