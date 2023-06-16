2024年立委選舉，民進黨台北市第6選區（大安）擬與社民黨議員苗博雅合作，將對戰國民黨立委參選人羅智強。《中天電視》YouTube 15日針對「賴清德在台北市大安區推苗博雅戰羅智強，你會投給誰呢？」進行網路民調，截至16日早上，高達91%的網友選擇羅智強，苗博雅則僅獲9%網友支持。

《中天電視》YouTube頻道15日起針對「賴清德在台北市大安區推苗博雅戰羅智強，你會投給誰呢？」進行網路民調，截至16日早上6點，已有4.4萬名網友投票，羅智強獲91%的網友支持；苗博雅則僅獲9%的網友支持。

網友紛紛表示，「支持羅智強，論述強，有魄力，做事認真」、「羅智強非常有戰鬥力、中華民國就是要有正能量立法委員、唯有羅智強進入立法院、台灣才有希望」、「謝謝阿苗，阿強躺著也贏」、「當然是要選正直、坦率、能強力監督政府的羅智強啊！94強」、「全力支持強哥，為國為民為正義，下架無良政黨」。

也有網友認為，「不會投一個不知道家屬眼淚的廢死成員，說的很崇高為了死囚的人權，殊不知那些人在拿起屠刀時就不配談人權了」。