黃騰浩在鬼片《化劫》中跟曾莞婷飾演夫妻，即便老婆誤入邪教入魔，也還是無限包容。現實生活中，黃騰浩、曾莞婷都是單身，接受時報周刊CTWANT訪問時，被問到對另一半的包容度，黃騰浩笑喊：「男人還是要有肩膀吧！」強調除非出軌，不然會陪另一半度過難關；曾莞婷則笑說包容度要看對象，「以前年輕當然也有過戀愛腦的時候，抓到男友劈腿還原諒。」

黃騰浩覺得男人要有肩膀去陪伴扶持另一半，雙方一起成長。（圖／趙文彬攝）

單身的曾莞婷近來頻被粉絲催婚，甚至開玩笑要她乾脆送女婿當做母親節禮物，她感謝粉絲關心，但也認了戀愛真的交白卷，「感情就隨緣吧！不能強求，而且婚姻也沒辦法計畫。」她坦承年輕時曾經被戀愛沖昏頭，即使抓到對方劈腿也還是選擇原諒，之後感情又撐了1年多又抓到對方劈腿，才徹底心死分手。回想這段感情，她笑回：「那時候就年少無知啊，劈腿還原諒，現在的話絕對踢的遠遠的，沒有第二句話。」

黃騰浩在《化劫》對老婆曾莞婷無限包容。（圖／台北双喜電影提供）

黃騰浩在片中對老婆無限包容，戲外他表示既然選擇進入感情，還是會盡可能支持另一半的決定，「當男生有肩膀、有責任感去面對感情的時候，我覺得都會滿包容女生的。」認為情侶、夫妻間互相成長陪伴很重要，即便另一方有債務問題，他也願意共同面對，「有能力的情況下當然會幫忙（還），但更重要的是有沒有陪在身邊一起面對，不能很自私只想到自己。」

曾莞婷坦言年輕時因為戀愛腦嚴重，遇上劈腿狀況竟還原諒對方。（圖／趙文彬攝）

那麼現實生活中，有沒有讓他願意「承擔」走入婚姻的感情對象？他搖搖頭表示：「沒有耶！」透露家中弟弟也已經成家，他沒有負擔，他也知道媽媽希望他身邊有個伴，也會安慰媽媽：「說不定哪天我會帶個老婆回去給你看也不一定。」不排斥閃婚。

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