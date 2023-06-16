楊小黎近日接受時報周刊CTWANT突擊搜包，除了因隨身帶著一大包保健品被稱「楊藥師」外，經常在外地拍戲的她也帶著「眾多神佛」外出，因為體質敏感，每到一個新地點，楊小黎還會先燒鼠尾草薰香淨化環境，非常謹慎。而先前為主演新戲《欺妻49天》下台南拍攝的她竟忘帶平時必備的耳塞，「偏偏隔壁房的客人大半夜動靜超大，連床都在那邊『咿咿唉唉』！」

楊小黎熱愛使用夾鏈袋分裝物品，除了一目瞭然也能減輕包包重量。（圖／侯世駿攝）

楊小黎說，在台南拍攝《欺妻49天》時都是住在聖母廟，非常清閒安靜，所以她就沒帶耳塞外宿，沒想到墨菲定律，竟遇到廟宇施工加上香客眾多，有兩天劇組暫時搬到市區的旅店，偏偏隔壁房大半夜來了休息的客人，一個晚上開心的搖床身呻吟，吵得她不得不敲牆抗議，最後還是靠戴耳機才得以入睡。

體質較為敏感的楊小黎除了帶上一大包平安福外，也有淨化用的鼠尾草薰香以及精油噴霧等。（圖／侯世駿攝）

體質較為敏感的她到外地拍戲或主持時，一定會先燒鼠尾草薰香淨化環境，「所以大家都說只要聞到味道就知道我已經來了。」同時她也會帶著好幾個平安符，這些都是她主持《在台灣的故事》時造訪的廟宇求來的，其中一個更經過佛寺裡的高僧加持，包中也有壓轎金，楊小黎說：「鼠尾草沒有用的時候，我就會燒壓轎金。」也因此劇組都稱她是「楊仙姑」。

備有各種藥品的楊小黎在劇組有「楊藥師」之稱，就連暖暖包也貼心準備好。（圖／侯世駿攝）

除了「仙姑」，楊小黎還有個「楊藥師」的封號，在她的保健包中有包括頭痛藥、胃藥、腸胃藥、便祕藥、暈車藥各種藥品，尤其在疫情期間，除了多準備口罩外也一定會帶著口腔抗菌噴霧，特別的是，明明是大熱天卻堅持備著暖暖包，她說：「你永遠不知道天氣變化，或者是棚內冷氣有多強，而且有人經痛的時候，我也可以救她！」男友力十足。

楊小黎30歲後更是注重防疫與養身，連常溫水都會含在嘴裡才吞下，因此保溫杯也是外出必備物品。（圖／侯世駿攝）

不管天氣如何，楊小黎還會帶著保溫瓶，非常注重養身的她只喝溫熱水，她回想：「我應該是30歲之後開始很重視身體保健，然後因為接了外景節目更需要體力的挑戰，所以你要完全準備好自己。」加上確診後身體免疫力下降有不少後遺症，因此她更注重調養身體，「像是我不太能補身體，有次生理期喝了半碗雞湯，頭馬上開始炸痛！」她就這樣忍著頭痛完成舞台劇演出，隔天搭高鐵時還在車站廁所狂吐。

楊小黎在《欺妻49天》中飾演看得到已故藍葦華的馬美芳。（圖／華視提供）

她分析：「以前遇到不舒服我都會靠意志力撐過去，我的身體其實被我操得滿辛苦，但它以前可能年輕沒有發現嚴重性，但30歲之後身體變得比較有脾氣了呢，它一有問題就會直接跟我說『老娘就是不想做！』」因此不管在台北或是外地工作，保養品、滴雞精都是楊小黎少不了的必備品。

個性謹慎的楊小黎出門會帶的東西多到令人吃驚，但每樣都能派上用場。（圖／侯世駿攝）

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