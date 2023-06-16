梅雨季期間，滯留鋒面搭配西南季風，是最典型的強降雨類型。今、明兩天對流持續旺盛，全台仍有不定時、不定點明顯降雨，尤其慎防劇烈天氣！20日起南北兩樣情，迎風面地區天氣不穩定。

最新模式模擬，今、明兩天滯留鋒經台灣上空至北部海域，搭配西南季風，將帶來明顯降雨。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，提醒各地慎防「劇烈天氣」。

今各地氣溫：北部23至30度、中部23至32度、南部22至33度、東部23至30度。下周起滯留鋒稍微往北一點，在長江流域至台灣北部海域一帶徘徊，中南部有陣雨或雷雨。

吳德榮指出，小範圍的「劇烈天氣」，以及局部地區仍有豪雨發生機率；背風面（北部、東部）相對穩定，白天高溫上看35度，中午過後山區偶有短暫雨。

端午節是下星期四，20日起至25日，因西南季風偏強，仍屬多雨型態，位處迎風面的中南部有陣雨或雷雨，午後對流發展更強，要注意瞬間大型降雨；北部、東部相對穩定。