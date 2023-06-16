法新社報導，麥迪安技術長卡瑪卡（Charles Carmakal）表示：「這是自2021年初Microsoft Exchange大批數據外洩以來，已知由中國相關威脅發動者進行的最大型網路間諜活動。」

當年Microsoft Exchange遇駭，影響美國至少3萬個組織，包括企業和地方政府在內。

卡瑪卡表示，網路攻擊者襲擊數百個組織的電腦，在某些案例中，竊取了重要員工的電子郵件，這些員工處理的是中國政府關注的事項。

麥迪安的報告指出，他們「高度確信」一個名為UNC4841的團體發動大範圍間諜活動，來「支持中華人民共和國」。

報告指出，駭客鎖定至少16個不同國家的被害人，攻擊全球公私部門組織，目標集中於對中國政府具有高度政策重要性的議題，特別是在亞太地區和台灣。

麥迪安表示，受害者包括東南亞國家的外交部，以及台灣和香港的外貿辦公室和學術研究機構。

根據這份報告，網攻是透過在電子郵件訊息中埋藏惡意程式碼，並利用資安防護大廠梭子魚網路（Barracuda Networks）電子郵件安全閘道器（Email Security Gateway，ESG）的漏洞來進行。

據信這場網路間諜活動始於去年10月，上個月才被發現。（譯者：楊昭彥）