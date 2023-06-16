法新社報導，麥迪安技術長卡瑪卡（Charles Carmakal）表示：「這是自2021年初Microsoft Exchange大批數據外洩以來，已知由中國相關威脅發動者進行的最大型網路間諜活動。」
當年Microsoft Exchange遇駭，影響美國至少3萬個組織，包括企業和地方政府在內。
卡瑪卡表示，網路攻擊者襲擊數百個組織的電腦，在某些案例中，竊取了重要員工的電子郵件，這些員工處理的是中國政府關注的事項。
麥迪安的報告指出，他們「高度確信」一個名為UNC4841的團體發動大範圍間諜活動，來「支持中華人民共和國」。
報告指出，駭客鎖定至少16個不同國家的被害人，攻擊全球公私部門組織，目標集中於對中國政府具有高度政策重要性的議題，特別是在亞太地區和台灣。
麥迪安表示，受害者包括東南亞國家的外交部，以及台灣和香港的外貿辦公室和學術研究機構。
根據這份報告，網攻是透過在電子郵件訊息中埋藏惡意程式碼，並利用資安防護大廠梭子魚網路（Barracuda Networks）電子郵件安全閘道器（Email Security Gateway，ESG）的漏洞來進行。
據信這場網路間諜活動始於去年10月，上個月才被發現。（譯者：楊昭彥）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。