解封出國潮爆棚機不可失，華航董座謝世謙說過，該賺的錢不會少賺，果然在時機成熟時，15日召開臨時董事會，通過兩架A350-900租機案緊急搶市！第一架租機預定第四季交機，明年首季加入營運，租機牌價約台幣30億元、租期12年，與現有14架A350-900、10架777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力，全力搶賺高票價，搶奪長程線市占。

這是華航首次緊急砸重金租用A350-900系列飛機，還有第二架租機目前處於商業談判階段，將於簽約後公告，有助拓展航網並提升中長程競爭力。

謝世謙透露，美國線將在現有洛杉磯、舊金山航線加碼增班，並擬新闢西雅圖等航線；歐洲線將在7月18日開航布拉格。

華航預期下半年市場復甦更顯著，整體客運班次數已推進至疫前八成，歐洲、北美、大洋洲等長程航線大致恢復疫前規模，帶動營收成長25％～53％，6月起紐約航線增為每周4班，6月下旬倫敦增為每周5班，要爭取高收益直飛客源，也要串連歐美、東南亞經台灣中轉的商機。

華航現有87架客貨機，包括A321neo、A350-900、777-300ER、A330-300、737-800等66架客機，及777F、747-400F等21架貨機，也已訂購24架787客機，預計2025年開始交付，航機派飛更具靈活彈性。在787新機交付之前，華航因應客機市場快速成長，引進A350-900租機，超前部署搶市。

新世代長程機隊A350-900及777-300ER提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等，多樣化產品可以將市場極大化。根據華航的觀察，疫後商務艙需求提高，即使現在漲到13萬～15萬元，客人都能接受，長程線商務艙呈現一票難求的好光景。

華航預期第三季客運旺季將達到疫後高峰，北美線訂位率高、逾7成，歐洲線連即將開航的布拉格都很旺，區域線日本線訂位情況最好、東南亞也不錯。