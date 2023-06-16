台達電電動車布局再下一城，此次新購併的對象包含營運總部位於德國的TB&C，TB&C為車用高壓混合式零組件指標企業，核心技術包括嵌件成型、注塑成型、包覆射出成型、多成分射出成型等領域，主要應用在車用、醫療及工業等領域，客戶涵蓋全球知名車廠與一級（Tier 1）供應商，為因應客戶的需求，TB&C旗下亦設有研發、業務團隊與生產設施，在墨西哥、羅馬尼亞也設有生產據點。

據悉為確保TB&C的獨立性，待交易完成後，TB&C將繼續營運，原管理團隊也將持續帶領公司發展。

對於台達電近期在電動車布局動作頻頻，台達電執行長鄭平表示，電動車是全球產業的大趨勢，也是台達電未來五年雙位數成長目標的動能之一。台達電已成功為全球主要車廠開發電動車動力與電控方案，同時亦提供風扇、車用磁性元件與被動元件等產品。未來TB&C在電動車高壓混合式零組件的優異能力與豐富經驗，正好可以與台達電長期積累的電力電子核心技術相輔相成，相信在TB&C加入後，將能協助台達電進一步整合相關的車用零組件，拓展電動車產品組合，使整體布局更加全面。

TB&C執行長Robert van der Weck表示，電動車亦是TB&C未來發展的策略方向，台達電零組件事業群的產品在TB&C關注的重點發展領域也已被許多車廠青睞，期許透過雙方在技術上的互補，可以為客戶開發更高附加價值的產品，同時也可以借重台達電的自動化生產能力及市場規模，提升整體競爭優勢。

H2 Equity Partners管理合夥人Gert Jan van der Hoeven亦表示，過去在管理團隊的領導之下，H2 Equity Partners成功的將TB&C從汽車天窗精密機構零組件製造商，轉型後成為領先的電動車高壓連接技術解決方案的一級（Tier 1）供應商，相信未來TB&C經由與台達電的緊密整合，能夠讓公司進一步的成長。

法人指出，此次的購併案可謂是強強連手，對雙方來說都是利多於弊，就台達電言之，經由此次收購，台達電可能強化電動車電池管理系統（Battery Management System, BMS）的布局，對TB&C而言，則可以借重台達電的自動化生產能力及市場規模，提升整體競爭優勢。待未來購併完成後，雙方研發及製造資源還可以進一步做整合，真正達到一加一大於二的綜效。