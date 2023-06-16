國安基金4月中旬退場至今，據悉，相關持股尚未大量出脫。國安基金操盤手阮清華不願證實目前持股變動情況，但暗示「4月市場沒有很好，是5月之後表現才比較旺」。他表示，實際情況和損益數字，7月公布季報時即會讓外界知道。

國安基金這次護盤投入545億元，退場時指數約在1萬5,000點，目前指數則已來到1萬7,000點。因國安基金退場釋股以不影響市場為前堤，通常會選在股市成交量較大、行情偏多時擇機賣出，一般認為最近是不錯的時點。

其中台積電4月國安基金退場時的股價在500多元出頭，近日已逾590元。漲幅超過1成以上。阮清華並未透露國安基金持股內容，僅強調國安基金並非以獲利為目的。

另一方面，國安基金釋股有平盤之下不得賣出的原則。市場分析，台積電這波一路上漲主要在6月，國安基金在此之前倒貨機率偏低。但到15日止外資已連五日買超台積電，不排除國安基金有趁勢少量賣出。