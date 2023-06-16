到底是先有雞還是先有蛋？這個問題一直無解，如今有科學家找到更確切的說法，認為鳥類及爬行動物的祖先都是胎生，而不是卵生，因此認為雞的祖先也是胎生動物，後來才開始產卵，演變成卵生動物，所以是先有「雞」。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導指出，英國布里斯托爾大學研究人員發現，產卵的物種是從胎生演化而來，認為雞的祖先根本沒有下蛋；早在3億多年前，羊膜動物的物種包含哺乳動物、蜥蜴、鱷魚及鳥類，在進化的過程中產生了堅硬的蛋殼，起到了保護作用，因此演變成卵生。

另外，英國布里斯托爾大學和大陸南京大學的研究人員也認為，硬殼蛋很早就出現，像恐龍就是卵生動物，因此認為卵生是羊膜動物成功進化的關鍵；雞的出現可能比恐龍還要早，所以應該是先有雞、才有蛋。

訊息曝光後引發許多網友討論，「雞的祖先不就恐鳥」、「不是證明了，雞就是暴龍演變來的」、「不下蛋的雞還是雞嗎」、「生出蛋的不是雞，但蛋生出來的一定是雞，所以是先有蛋，不是先有雞。」