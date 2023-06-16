Lalamove 15日宣布「專業搬家」新服務正式上線，看好將是應運而生的貨運新戰場，首創搬家服務模組化經營，發揮即時貨運平台的優勢，並利用科技力解決用戶使用痛點，帶動Lalamove業績於搬家旺季前後顯著成長。

Lalamove台灣總座丁彥宇指出，有別於一般搬家公司，Lalamove是共享經濟下的即時貨運平台，切割不同使用需求，為經營搬家市場的主要戰略。除了搬宿舍、微型搬家，可利用平台現有服務「自助搬家」外，家庭搬家、辦公室搬遷、企業店面遷移等大型搬運，可選擇Lalamove「專業搬家」服務。

這項全台首創搬家服務模組化經營，可協助家具運送，也有專人評估服務項目，包辦搬家大小事，如上下樓搬運、協助家具拆裝、家具完善防護措施、垃圾和廢棄物清運、系統櫃拆裝、古董精品包裝運送、大型家具搬運等，完整提供面面俱到的貼心搬家服務。

丁彥宇也表示，台灣搬家市場對於「快速即時」、「省時省力」的需求增加，但整體搬家服務資訊與價格不透明，導致使用者所需要投入搬家的時間成本高，搬家過程體驗不佳。因此，Lalamove與專業搬家公司合作，提出更完整的加值服務，透過科技導入，模組化現今的搬家架構，發揮即時貨運平台的優勢，創造更直覺、便利且優惠的搬家服務，也為平台創造新的成長動能。