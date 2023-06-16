前立委陳柏惟遭一名女志工指控性騷擾後火速道歉，不過該名被害者昨（15）晚再度發文，點出陳道歉文中的許多不實之處，並加碼曝光陳私訊她的對話內容，感嘆說「希望大家的偶像、信任的所有人，人設永遠不會翻車」。

受害女志工昨日再度於臉書上發文表示，陳柏惟的道歉文中有提到曾幫助過她解決職場性騷擾一事，並稱「該職場是在我的選區」，但女志工直接附上公司內部召開性騷擾評議委員會的公文，顯見當時的職場在彰化，「如果對於一個立法委員來說，全台灣都是他的選區，那我必須說，他可能沒有說錯。」

該名女志工也提到，壘球隊的事情發生後，是她自己退隊，而加害人還好好的待在球隊中擔任隊長兼教練，過了一段時間後才因為與別位球隊行政有感情、金錢上的糾紛，才被迫退出，與她的事情完全不相關。

「我並不是要過河拆橋反咬他一口！」受害女志工強調，以上謊言都可打臉陳柏惟所謂的「盡力協助」，她知道陳有很厚的防護罩，也能夠理解前路漫長，人設不能崩盤，但她只是一位普通人，沒有要求獲得回應與道歉，只是想把發生在她身上的事情真相說出來，讓大家有所警惕。

女志工也在留言處PO出陳柏惟的私訊內容，只見陳稱「如果我還能做什麼來向你表達歉意，請讓我知道，謝謝」，她則說這篇文會是最後的澄清，「希望大家的偶像、信任的所有人，人設永遠不會翻車」。

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