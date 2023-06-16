國民黨總統參選人侯友宜多次在民調中落居「第三」，引發基層焦慮，更有棄保聲浪傳出。對此，國民黨桃園市議員朱珍瑤認為，民眾黨總統參選人柯文哲不經意的發言令人擔心，反觀侯友宜則較符合穩重的保家衛國形象，她籲大家「頭腦要清楚點」。

2024總統大選將在明年1月登場，藍綠白參選人積極備戰，許多民調也紛紛出爐，侯友宜則暫時處於落後狀態。據《中評社》今(16)日報導，朱珍瑤接受訪問時提出質疑，她認為這些民調的分母數究竟是怎樣算出來的？若只是挑對侯不利的民調來影響士氣，也不無可能。朱珍瑤強調，以侯友宜穩紮穩打的風格，才能穩定保家衛國。

朱珍瑤進一步說明，柯文哲深受年輕人歡迎，但經常脫口而出的言論令人擔心，若未來哪天在為中華民國做決定時，做出大家不認可的事，更擔心是否被賣掉。

朱珍瑤強調，國民黨支持者最後要選的是穩重且擁有保家衛國形象的侯友宜，「大家頭腦要清楚點」。