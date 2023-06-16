高雄一名53歲男子因端午佳節吃粽太過愉快，2天內吃了3顆粽子，吐到到急奔阮綜合醫院急診，經鼻胃管引流與藥物、輸液治療，住院6天後順利出院。阮綜合急診科醫師陳啟余表示，每年端午前後因為吃粽子消化不良掛急診的病例暴增，以3、40歲男女居多，原因除了吃太多，還有就是吃太快，常引發有腸胃舊疾的患者復發。

男子10年前因小腸缺血壞死曾接受部份切除手術，最近端午佳節將至，男子大啖肉粽，沒想到卻引發腹痛、腹脹及嘔吐，直奔阮綜合醫院急診，經過鼻胃管引流與藥物、輸液治療，在住院6天後順利出院。

陳啟余表示，每年端午前後因為吃粽子消化不良的病例暴增，除了因為吃太多，還有就是吃太快造成的，由於天氣熱又搭配了汽水可樂、冰豆漿等容易脹氣的冷飲，餐後不久肚子就脹痛到急診求治。

消化系內科醫師蕭偉成指出，原本就有胃食道逆流、胃潰瘍、胃發炎、便秘等腸胃部疾病史的民眾，端午節前後”舊疾復發”前來就醫的情況也比平常多見。粽子容易消化不良主要是糯米具有黏度高、不易消化的特性，在腸胃道消化時間會比較久，並因肉粽是高熱量、高油脂、高澱粉、高鹽、低纖維的食物，對本身有糖尿病、消化不良、胃部疾病者來說，更容易引起噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、胃酸逆流等胃輕攣的排空障礙症狀。

蕭偉成醫師提醒，粽子不管甜的或鹹的，其實熱量都不低，勿吃過量，且粽子更要趁熱食用，冷卻後將會更難消化，最好也不要配冷飲一起下肚，冷飲容易讓糯米凝固在腸胃，會造成消化不良、脹氣等疾病。

營養室主任黃佳進建議，粽子的主食材可將燕麥、蕎麥、紅豆、薏米、小麥、糙米等和白糯米混合，以減少攝取支鏈澱粉；且含有二氧化碳的汽水可樂或氣泡飲，容易在腸胃中累積並膨脹，導致胃脹氣，用餐過程中不宜過量。

黃佳進說明，粽子有可立即食用的方便性，一不注意就會連吃幾個，或當成正餐以外的點心，若攝食過多熱量、身材會走樣，吃粽子同時應該吃等量的蔬菜與富含酵素的水果，有助消化並幫助胃排空。