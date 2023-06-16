央行針對自然人特定地區的房貸，包括六都與新竹，第二戶購屋貸款成數最高上限7成，較之前取消寬限期更進一步略為緊縮，由於市場投資氛圍已下降，可能會影響到還有房貸的換屋族群，這類族群建議以配偶名義購屋申請房貸，或者是先賣後買爭取比較好的貸款條件，雖然對市場供需影響不大，但仍反映出央行緊盯房市的態度不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前一波央行的選擇性信用管制更嚴格，但限縮範圍較小，僅有雙北與桃園少數區域，且僅能貸款6成，這次則是擴大到六都加上新竹地區，而這些區域就佔了市場7~8成的移轉量，管控範圍相當廣闊，雖然第二戶貸款上限仍有7成，但過去這類政策發生時，都會對預售交屋造成影響，甚至出現建商貸補足差額的方式因應。

此次央行理監事會後雖沒有升息，但仍緊盯房市，預期換屋族或是多戶預售買方被迫先賣後買，或是出清一些手上的案子。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，對於資金有限的換屋者來說，如果沒把握貸不到款，日常與親友沒往來也借不到錢，最好在契約上加註特殊條款，避免違約產生的賠償。

本次央行加碼信用管制，六都及新竹縣市的第二戶貸款上限僅7成，由於管制旋即生效，恐使部分換屋族的購屋計畫被打亂，抑制市場交易量。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，過央行升息喊停之後，部分嗅覺敏銳的置產族，可能會密切觀察市場脈動伺機而動，其中具備高投報收益的抗通膨物件，將是最受置產族喜愛的標的。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，如今全球景氣並不理想，已有廠商執行無薪假，若央行持續升息節奏，恐衝擊企業經營，故央行此回決定不升息也在意料之內，且房市交易量大減，政府抑制房地產交易確有成效，這次會議重點還有不動產選擇性信用管制新增規範，自然人在特定地區第二戶購屋貸款最高成數上限7成，因此，下半年房市主力以自用為主，價量不易有驚人表現。