此次投資論壇邀請瑞昱(2379)、臻鼎-KY(4958)、嘉泥(1103)、台肥(1722)、聚積(3527)、勤誠(8210)、定穎投控(3715)、長佳智能(6841)等8家優質上市櫃公司參與，6場專題主題涵蓋全球總經、塑化、新能源、生技及房地產等產業現況與展望。

台股指數近期在輝達（NVIDIA）帶動的AI浪潮推動下，於5月展開一波快速且強勢上漲，特別是與AI伺服器製造相關的台灣廠商漲勢更是強勁，相關AI需求將為台灣電子產業帶來全新機會與挑戰。

展望下半年，通膨已有回溫跡象，但需求端、特別是消費性電子產品需求能否觸底反彈仍有待觀察，在美國經濟、特別是就業市場仍展現強大韌性情況下，聯準會是否在停止升息後，啟動降息循環，也尚屬未定之天。

不過，台灣資本市場仍有許多優質企業，在產業去化庫存逆風下展現極高韌性，營收與獲利逆勢成長，成為市場上漲領頭羊。群益證希望透過舉行投資論壇，加強企業與機構投資人的面對面互動交流，掌握具指標性企業的營運發展趨勢與台股投資契機。

半導體展望方面，群益投顧認為上半年多數半導體廠處於庫存調整、獲利下修階段，目前產業接近落底。中長線而言，AI和車用將驅動半導體未來3～5年成長，高階製程需求不減，且晶圓廠、IDM廠朝向2.5D、後段3D及前段3D技術研發。

群益投顧認為，由於2.5D及3D封裝大多採用高階先進製程晶片，雖然晶圓廠較封測廠短期內有較大研發優勢，但封測廠技術亦逐步追趕中。