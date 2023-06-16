為斥資5.05億美元現金收購ABB旗下電源轉換事業部門Power Conversion 100%股權案，康舒日前股東臨時會通過擴充資本額，由70億元增為150億元；同時將辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。

康舒20億元現金增資案董事會決議每股發行價格為38.8元，其中原股東認購比率為80%，1.6億股，2000萬股提撥員工認購，2000萬股將對外公開承銷，現增認股基準日為7月2日，最後過戶日為6月27日，原股東及員工繳款期間為7月11日到17日；特定人認股繳款期間為7月18日到20日。

康舒董事長許介立表示，募資除用於購併案，亦規劃償還銀行借款，因為康舒董事會目標希望負債比降65%。

終端持續庫存調整，且第1季為傳統淡季，康舒第1季稅後盈餘2955萬元，年減72%，每股盈餘為0.06元，累計前5月合併營收為82.56億元，年減19.53%；許介立表示，由於消費用電源客戶，調節庫存的幅度超出了預期，依據目前的訂單狀況，預期第2季將是2023年營收的低谷。

許介立表示，電源供應器、電動車、綠能是我們三大基石，其中電動車事業方面，我們非常看好電動車市場未來的成長潛力，在2022年10月，康舒成立了電動車電源子公司「康捷電動動力」，以加速我們在電動車領域的發展；展望今年，隨著供應鏈缺料狀況明顯改善，既有的美系車廠客戶，營收貢獻將明顯增加；另一方面，我們已於今年量產日系車廠客戶的產品，這將會進一步貢獻電動車事業的營收，整體而言，我們預期電動車事業營收，今年將有2-3倍成長。

在綠能事業方面，「轉型」將是今年的一大策略重點，我們計劃將過去投資的太陽能電廠，與壽險公司合作成立投資平台；這項策略最大的效益，是康舒未來可改以「輕資產」的商業模式，參與綠能市場。