黃天牧1月新春記者會時，以「撲朔迷離」形容2023年國際政經金融情勢看法。他15日出席端午記者會時表示，若金融業獲利結構是以利差為主、尤其是銀行業，則美國升息會有助益，若美國不繼續升息，金融業的債券投資面評價損失也有機會逐漸緩和。

黃天牧認為，上半年銀行業看來逐步穩定、獲利好轉，保險業也有相對穩定跡象。不過，聯準會雖宣布暫不升息，但並未表達下半年不再升息，因此未來可能還有需注意的變數，整體國際政經金融情勢仍「撲朔迷離」看待，金融業依然必須「臨淵履薄」因應。

保險局長施瓊華表示，根據壽險公會5月保費收入統計數據，壽險業狀況逐漸穩定，且帳上現金及銀行存款均維持高水位，現金流量已經沒有問題。雖無法斷言未來沒有變數，但無論是現金流量及業務因應措施上，整體經營均比過去好得多，後續將持續觀察。

銀行局長莊琇媛則指出，銀行業以利息收入為主、占整體獲利約60％，即使聯準會暫不升息，但利差擴大使利息收入獲利可期。手續費收入與股市表現相關，投資操作受惠股債相對穩定，獲利亦漸趨穩定。不過，未來聯準會若持續升息，銀行須留意企業還款能力。