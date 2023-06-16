17歲林姓詐騙集團車手涉嫌私吞500萬詐騙集團贓款，遭到集團成員從桃園押到高雄凌虐後死亡，又運往山區棄屍。警方陸續逮捕7名嫌犯，查出涉嫌施暴的嫌犯，棄屍後還試圖滅證，除了將車送洗外，還將手機丟棄，甚至前往屏東訪友，由於涉案者眾多，警方目前仍持續追捕在逃集團成員。

專案小組繼14日逮捕3嫌外，昨日又在中部地區逮獲4人，確認其中1名男子為整起事件主嫌，召集詐騙集團其他成員北上桃園與林姓少年談判並教唆擄人，而將林姓少年載往高雄工廠凌虐致死並棄屍時他都全程參與。

專案小組在14日逮住吳姓、莊姓、鄭姓男子，檢方訊後依擄人勒贖等罪聲押，法院裁定吳男、莊男涉嫌重大，羈押並禁見，鄭男則是2萬交保。檢方認為鄭男犯罪嫌疑重大，有共犯再逃，將提抗告。

其中吳姓男子僅坦承妨害自由，否認其他犯行。但法院發現吳男事發後丟棄手機，有滅證之虞，另吳男否認毆打林男，但其他人指證吳男也有動手，也有串證之虞，裁定羈押並禁見。

另名莊姓男子否認毆打少年等犯行。不過少年傷重致死顯然遭到相當暴力對待，法院認為他全程在場，仍否認犯罪，且莊男坦承退出相關群組，導致無從查起對話內容，堪認有串證及滅證之虞，另莊男事發後躲在朋友處，也有逃亡之虞，因此有羈押必要，並禁見。