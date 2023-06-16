朱學恒(本報資料照片)

台灣近日＃MeToo 浪潮延燒，遭指控性侵未遂的大陸民運人士王丹、強吻性騷擾的名嘴朱學恒2案，台北地檢署16日證實，2案均已簽分「他字案」，指派婦幼專組檢察官偵辦中。王、朱2人涉案罪名分別為《刑法》妨害性自主罪、《性騷擾防治法》。

王丹性侵未遂案是台灣＃MeToo運動首起提告案件，另朱學恒則是「自己告發自己性騷」，王、朱2人都是被告，2案均已進入司法偵辦程序，北檢表示，檢察官會在保護被害人的情況下依法偵處。

李姓男子指控，王丹2014年邀約他前往美國，王丹在美國的飯店中從身後用力抱住他強吻，甚至將他推到床上，且王丹還意圖解開他衣物，他急忙喊剛動完手術，王才作罷。李要求王在6月6日前道歉，但王卻不理會，李到北檢遞狀控告王丹涉嫌強制性交未遂。

另國民黨台北市議員鍾沛君日前在臉書揭露，去年遭到名嘴朱學恒在飯局上2度強吻性騷，更嗆聲「反正妳明天也不會記得」，引起各界議論，朱事後向北檢遞148字的告發狀告發自己。

法界認為，朱學恒此舉已非單純乘人不及抗拒的性騷擾犯行，尤其他短時間內「兩度」違反女方意願強吻及摟抱，已構成最重可處五年有期徒刑的強制猥褻罪。

對此，北檢表示，2案目前「案由不詳」，暫時先分「他」案偵處。據了解，王、朱2人目前都在國內，檢方會依法偵處。