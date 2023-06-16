媒體人朱凱翔遭雲林縣議員陳芳盈、新北市議員陳乃瑜指控性騷擾，陳昨（15）日更召開記者會，透露至少掌握10名被害者，再度引起討論，不過朱事後在臉書貼出經典小說《倚天屠龍記》的其中一回故事，疑似自比為「金毛獅王」謝遜，更暗指「有人心懷叵測，意圖混水摸魚，殺人滅口」。

陳芳盈昨日召開記者會表示，自她爆料朱凱翔性騷一事後，對方只是躲起來，但身為被害者的她卻持續受到網軍、對方支持者的霸凌，儘管她知道再用力地喊也很難改變社會現實，但她也已經用了最大的力氣來揭發事實。

此外，陳芳盈更爆料，至目前為止她已掌握至少10名曾被朱凱翔性騷過的受害者，如果等到風頭過去，朱復出開直播、上政論節目繼續批評時事，並繼續用他的影響力騷擾女性，會是這個社會的悲哀。

對此，朱凱翔昨日下午在臉書貼出《倚天屠龍記》第三十九回的內容，「謝大俠懺悔前罪，若有人為報父兄師友大仇，縱然將他千刀萬剮，謝大俠均所甘受，旁人原也不能干預。但若有人心懷叵測，意圖混水摸魚，殺人滅口，那可人人管得」。

網友看完後紛紛討論「實在看不懂這一篇武俠書裡對應的現實人物都是誰」、「此文為何意，有人可以翻譯翻譯嗎？」有人則解釋「原本謝遜已存死意，但希望死在曾被他弄到家破人亡的被害者家屬手上，但有人為了他手上的屠龍寶刀，假裝成他的仇人要殺他，最後脫口而出她其實跟謝遜根本沒有仇怨，所以她是為了屠龍刀而來殺謝遜的」。

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