信評機構標準普爾14日將巴西的信用評級展望從「穩定」變為「積極」，反映了巴西財政和貨幣政策的穩定性。巴西目前的主權信貸為BB-。

這是自2019年以來標普（S&P）首次向巴西採取如此積極的舉措。另外2家主要風險機構惠譽（Fitch）和穆迪（Moody's）目前對巴西的前景保持穩定。

財政部執行秘書加利波羅（Gabriel Galípolo）說，標普對巴西長期前景的積極修正表明，由哈達德（Fernando Haddad）領導的財政部正走在正確的軌道上。

在慶祝標準普爾的決定時，哈達德表示相信巴西仍將重新獲得投資級，這一信用評級將使投資者對巴西的主權風險更加確定。哈達德也趁機要求央行降低基本年利率（Selic），目前為13.75%。

聖保羅證券交易所昨天收於去年10月以來的最高水平，上漲近2%。自當天開始以來一直在下跌的美元在標普發布決定後延續了看跌走勢。交易時段結束時，美元下跌1.15%，報巴西幣4.8063元，為6月以來的最低水準。

美國聯準會停止加息的決定也促成這一點，因為這是另一個可能刺激國際資本流向巴西的決定，巴西成為具有更高回報潛力的新興市場。

投資顧問公司Empiricus Research分析師史皮斯（Matheus Spiess）指出，巴西前景改善增加了未來評級變化的可能性，使該國能夠恢復投資等級。

標準普爾在報告中指出，積極的前景反映了財政和貨幣政策穩定性更加精確的跡象，這可能有利於巴西GDP成長仍然低迷的狀況。

根據標普的說法，儘管巴西仍有巨額財政赤字，但持續的GDP成長加上新祭出的財政政策框架，可能導致政府債務的成長小於最初的預期。

但標普也指出，如果一套不適當的財政規則獲得批准或巴西經濟成長令人沮喪，導致巴西經常帳惡化和債務成長高於預期，標普可能將巴西未來2年的前景調整為穩定，因這樣的負面狀態將影響對巴西的直接投資流動。

投資公司Galapagos Capital首席經濟學家賓涅洛（Tatiana Pinheiro）指出，標準普爾的決定反映了市場上已經看到的走勢，例如巴西的信用違約掉期（CDS）自5月以來連續下降。

投資基金公司Opportunity Total利率風險管理經理卡塔蘭（Frederico Catalan）認為，央行指出通貨膨脹的上行風險之一是巴西一直面臨的持續財政不確定性，所以從某種意義上說，新財政框架減少了財政不確定性，這是一個良性事件。

投資公司CM Capital首席經濟學家阿尚塔（Carla Argenta）表示，標準普爾的決定對央行的貨幣政策沒有直接影響，但其確實有助於降低預期通膨率。